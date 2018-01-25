ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о правовых основах регулирования производства органической продукции, соответствующее распоряжение опубликовано нa сайте Кабмина РФ.

Как отмечает Кабмин РФ, нa сегодняшний день рынок органической продукции в России функционирует стихийно, её производство требует отдельного законодательного регулирования, поскольку технологии, применяемые в ее производстве, существенно отличаются от технологий в традиционном сельском хозяйстве.

«Цель законопроекта — установление правовых основ регулирования отношений в области производства органической продукции. Законопроектом предусматривается регулирование в части производимой продукции растительного, животного, микробного происхождения, а также аквакультуры в натуральном, обработанном или переработанном виде, употребляемой человеком в пищу, используемой в качестве корма для животных, посадочного и посевного материала», — говорится в справке к документу.

Документ, в частности, вводит понятия «органическая продукция», «производство органической продукции» и «производители органической продукции». Кроме того, определены принципы производства органической продукции, полномочия в области производства такой продукции.