ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Государственную Думу поступил проект федерального закона № 326908-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Авторы инициативы – член Совета Федерации Андрей Клишас и депутат Государственной Думы Павел Крашенинников.

«Вступивший в силу закон о возможности присвоения иностранному средству массовой информации статуса иностранного агента предусматривает для таких СМИ определённые обязанности, за неисполнение которых необходимо установить ответственность во избежание нарушений и безнаказанности», - уверен Павел Крашенинников.

В случае несоблюдения порядка деятельности указанных субъектов предлагается штрафовать граждан на сумму 10 тысяч рублей, должностных лиц – 50 тысяч рублей, юридических лиц – 500 тысяч рублей.

При повторном совершении нарушения санкции будут повышаться: на граждан будет налагаться штраф в размере 50 тысяч рублей, на должностных лиц – 100 тысяч рублей, на юридических – 1 миллион рублей.

За грубое нарушение (более двух раз в течение года) для граждан последует штраф – 100 тысяч рублей или административный арест до пятнадцати суток, для должностных лиц – 200 тысяч рублей, для юридических лиц – 5 миллионов рублей.