В Государственной Думе обсудили развитие судостроительной отрасли
15.12.2017, 17:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На совместном заседании Экспертного совета по развитию судостроительной промышленности и морской техники при Комитете Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству и Комитета по судостроительной промышленности и морской технике Союза машиностроителей России, председателем которых является Президент ОСК Алексей Рахманов, рассматривались проекты федеральных законов второго чтения.
Напомним, Экспертный совет по развитию судостроительной промышленности и морской техники создан в марте 2017 года. Впервые по инициативе первого заместителя председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству подобный орган в Государственной Думе возглавил не депутат, а наиболее авторитетный представитель профессионального сообщества
"Как представители отрасли, мы придаём большое значение той работе, что ведётся в Государственной Думе, – обратился к участникам заседания Алексей Рахманов. – На рассмотрении парламента находятся два важных законопроекта, один из которых недавно обсуждался на совещании у Президента России. Повестка сегодняшнего заседания важна не только для нашей отрасли, но для ряда смежных отраслей. Поэтому, надеюсь, аргументы специалистов будут учтены депутатами и представителями государственной власти при работе с данными нормативными актами".
Проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации направлен на увеличение объёма морских перевозок под Государственным флагом Российской Федерации. Предлагаемые меры будут способствовать перераспределению рынка каботажных перевозок в пользу российских судовладельцев либо компаний, работающих в их интересах.
Заместитель министра транспорта Российской Федерации – руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский в своём выступлении подчеркнул важность обсуждаемых законопроектов, а также отметил необходимость применения специальных протекционистских мер.
В ходе заседания также обсуждались изменения в законодательстве, направленные на ликвидацию пробелов в правовом регулировании закупок товаров, работ, услуг на территории Российской Федерации. Законопроектом предусмотрено распространение особенностей закупок в рамках инвестиционных проектов на дочерние общества, в уставном капитале которых более 50 процентов долей принадлежит компаниям с преобладающим госучастием. Стимулирование закупки отечественной морской и речной техники способно дать загрузку, как для судостроительной отрасли, так и смежных отраслей.
Выступая с докладом перед участниками заседания, председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев предложил создавать преференции для судостроительных предприятий, которые несут дополнительную нагрузку и оказывают положительное влияние на развитие регионов в целом. Михаил Ненашев призвал ставить вопросы государственного уровня, а не в интересах отдельных компаний и подходить к их решению системно.
Ещё один вопрос, вынесенный на обсуждение экспертов, касался критериев отнесения промышленной продукции к категории, не имеющей аналогов, произведённых в Российской Федерации. Речь также шла о локализации производства на территории Российской Федерации.
В заседании Экспертного совета приняли участие представители Минпромторга России, члены Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, а также ключевые эксперты отрасли.
Напомним, Экспертный совет по развитию судостроительной промышленности и морской техники создан в марте 2017 года. Впервые по инициативе первого заместителя председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству подобный орган в Государственной Думе возглавил не депутат, а наиболее авторитетный представитель профессионального сообщества
"Как представители отрасли, мы придаём большое значение той работе, что ведётся в Государственной Думе, – обратился к участникам заседания Алексей Рахманов. – На рассмотрении парламента находятся два важных законопроекта, один из которых недавно обсуждался на совещании у Президента России. Повестка сегодняшнего заседания важна не только для нашей отрасли, но для ряда смежных отраслей. Поэтому, надеюсь, аргументы специалистов будут учтены депутатами и представителями государственной власти при работе с данными нормативными актами".
Проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации направлен на увеличение объёма морских перевозок под Государственным флагом Российской Федерации. Предлагаемые меры будут способствовать перераспределению рынка каботажных перевозок в пользу российских судовладельцев либо компаний, работающих в их интересах.
Заместитель министра транспорта Российской Федерации – руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский в своём выступлении подчеркнул важность обсуждаемых законопроектов, а также отметил необходимость применения специальных протекционистских мер.
В ходе заседания также обсуждались изменения в законодательстве, направленные на ликвидацию пробелов в правовом регулировании закупок товаров, работ, услуг на территории Российской Федерации. Законопроектом предусмотрено распространение особенностей закупок в рамках инвестиционных проектов на дочерние общества, в уставном капитале которых более 50 процентов долей принадлежит компаниям с преобладающим госучастием. Стимулирование закупки отечественной морской и речной техники способно дать загрузку, как для судостроительной отрасли, так и смежных отраслей.
Выступая с докладом перед участниками заседания, председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев предложил создавать преференции для судостроительных предприятий, которые несут дополнительную нагрузку и оказывают положительное влияние на развитие регионов в целом. Михаил Ненашев призвал ставить вопросы государственного уровня, а не в интересах отдельных компаний и подходить к их решению системно.
Ещё один вопрос, вынесенный на обсуждение экспертов, касался критериев отнесения промышленной продукции к категории, не имеющей аналогов, произведённых в Российской Федерации. Речь также шла о локализации производства на территории Российской Федерации.
В заседании Экспертного совета приняли участие представители Минпромторга России, члены Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, а также ключевые эксперты отрасли.
Источник: Государственная дума