ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении сотрудника ГИБДД по факту ДТП, произошедшего 29 сентября 2017 года в посёлке Перегрёбное Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в результате которого погиб 15-летний подросток.

Как сообщалось ранее, сотруднику ГИБДД предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Кроме этого обвиняемому инкриминируется ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) в связи с тем, что, достоверно зная, что на обслуживаемой им территории несовершеннолетний управляет мотоциклом в отсутствие прав, сотрудник ГИБДД не принял мер к задержанию транспортного средства и помещению его на спецстоянку, что в дальнейшем привело к ДТП с участием подростка.

26 октября 2017 года суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия, избрав обвиняемому в гибели подростка меру пресечения в виде домашнего ареста.

С учётом позиции потерпевшего, которым признан отец погибшего юноши, широкого общественного резонанса, отсутствия у территориальной уголовно-исполнительной инспекции возможности обеспечить исполнение меры пресечения в виде домашнего ареста, а также в целях исключения возможности оказания обвиняемым давления на участников уголовного судопроизводства следствие повторно обратилось в суд с ходатайством о заключении полицейского под стражу.