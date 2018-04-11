ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту падения вертолёта Ми-8 возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

По данным следствия, 11 апреля 2018 года в районе антенного поля по ул. Выборгской в Хабаровске произошло крушение выполнявшего учебно-тренировочный полёт вертолёта Ми-8 авиакомпании "Восток". По данным следствия на борту находились члены экипажа в количестве шести человек, которые не выжили.

Следствием рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования.

В рамках расследования уголовного дела предстоит выяснить все обстоятельства падения вертолёта. На месте крушения работает следственно-оперативная группа.