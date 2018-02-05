ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АО «Дальневосточное ПГО» (входит в состав государственного геологического холдинга Росгеология) в текущем году планирует провести поисковые работы на 7 основных объектах, 6 из которых являются перспективными на обнаружение рудного золота. Геологические исследования пройдут на территориях Приморского и Хабаровского краев, а также Амурской и Сахалинской областей в рамках государственного заказа.

Полевой сезон 2018 откроет новый этап изучения Ямтульской перспективной на медь и золото площади. Участок в 121 км2 расположен на территории Ульчского административного района Хабаровского края. Геологам предстоит выявить рудные объекты с промышленными параметрами, локализовать и оценить прогнозные ресурсы металлов по категории Р2, а также разработать рекомендации по дальнейшей геологоразведке на участке.

Ожидается, что в этом году в Хабаровском крае начнутся поиски рудного золота ещё на одном перспективном объекте, расположенном в пределах Хаджарской площади (Комсомльский муниципальный район). Она примыкает с юга к уже опоискованному Понийскому участку, на котором в 2018 году завершаются работы: ожидаемый прирост ресурсов золота по нему составит не менее 150 т и меди - более 1 млн.т.

Среди новых проектов в Амурской области - перспективный на рудное золото участок Соловьёвский, в пределах которого высока вероятность выявления объектов жильного золото-кварцевого малосульфидного типа. Он расположен на территории Тындинского муниципального района, Соловьевского золоторудного узла. Полевой сезон 2018 также станет третьим этапом работ на Бургалинском объекте. Участок площадью 46 км2 расположен на территории Селемджинского административного района области. Геологические исследования здесь позволят оценить перспективы выявления промышленных месторождений золота и количество прогнозных ресурсов по категориям Р2 и Р1.

Изучение медно-порфирового с золотом оруденения в пределах Малахитового рудного поля с этого года начнется в Пожарском районе Приморского края. Выявленная на этом участке золото-меднопорфировая минерализация, приуроченная к Химинскому золото-олово-вольфрамоворудному узлу, предполагает после проведения геологоразведочных работ обнаружение здесь месторождения с ресурсами меди не менее 1,3 млн т.