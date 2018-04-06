06.04.2018, 13:21
В I квартале текущего года перевозки пассажиров дневными экспрессами выросли на четверть
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Дневными экспрессами АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") в январе–марте 2018 года воспользовались порядка 3,2 млн пассажиров, что на 26,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в марте дневными поездами перевезено свыше 1,1 млн человек (+30,7% к марту 2017 года).
Доля дневных поездов от общего объёма перевозок АО "ФПК" в дальнем следовании по итогам I квартала 2018 года составила 16,4%, в марте – 16,8%.
Дневные экспрессы – это ускоренные поезда, курсирующие в дневное время суток и состоящие, в основном, из вагонов с местами для сидения: электропоезда "Ласточка", составы из новых одноэтажных и двухэтажных вагонов, скоростные поезда "Стриж".
География и маршрутная сеть "дневных поездов" постоянно расширяется и включает такие направления, как Москва – Ярославль, Москва – Белгород, Москва – Смоленск, Москва – Курск, Москва – Брянск, Москва – Саранск, Краснодар – Адлер, Уфа – Самара – Саратов и др.
В действующем графике движения на 2017/2018 годы курсируют 55 пар дневных поездов по 28 внутригосударственным маршрутам, в том числе 29 пар скоростных дневных поездов.
Напомним, в преддверии летнего туристического сезона был открыт новый дневной маршрут для пассажиров: с 1 апреля начал курсировать дневной поезд № 818/817 "Ласточка" Краснодар – Кисловодск.
Доля дневных поездов от общего объёма перевозок АО "ФПК" в дальнем следовании по итогам I квартала 2018 года составила 16,4%, в марте – 16,8%.
Дневные экспрессы – это ускоренные поезда, курсирующие в дневное время суток и состоящие, в основном, из вагонов с местами для сидения: электропоезда "Ласточка", составы из новых одноэтажных и двухэтажных вагонов, скоростные поезда "Стриж".
География и маршрутная сеть "дневных поездов" постоянно расширяется и включает такие направления, как Москва – Ярославль, Москва – Белгород, Москва – Смоленск, Москва – Курск, Москва – Брянск, Москва – Саранск, Краснодар – Адлер, Уфа – Самара – Саратов и др.
В действующем графике движения на 2017/2018 годы курсируют 55 пар дневных поездов по 28 внутригосударственным маршрутам, в том числе 29 пар скоростных дневных поездов.
Напомним, в преддверии летнего туристического сезона был открыт новый дневной маршрут для пассажиров: с 1 апреля начал курсировать дневной поезд № 818/817 "Ласточка" Краснодар – Кисловодск.
Источник: РЖД