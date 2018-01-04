ОРЕАНДА-НОВОСТИ. СКР по Иркутской области начал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьёй "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", после падения четверых несовершеннолетних детей с аттракциона "Улей" в детском парке развлечений.

Следователи установили, что накануне вечером несколько несовершеннолетних детей, в возрасте от трёх до 11 лет, упали с высоты. По предварительной версии, произошёл обрыв крепления конструкции аттракциона и дети упали на мягкое покрытие пола.

Оперативно прибывшая на место бригада "скорой помощи" произвела осмотр несовершеннолетних. Госпитализирована 5-летняя девочка с подозрением на ушиб грудной клетки. Родители остальных детей от госпитализации отказались.

В настоящее время следователи и сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. По окончании доследственной проверки будет принято процессуальное решение.