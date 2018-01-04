В Иркутске СКР проводит проверку после падения детей с аттракциона
Следователи установили, что накануне вечером несколько несовершеннолетних детей, в возрасте от трёх до 11 лет, упали с высоты. По предварительной версии, произошёл обрыв крепления конструкции аттракциона и дети упали на мягкое покрытие пола.
Оперативно прибывшая на место бригада "скорой помощи" произвела осмотр несовершеннолетних. Госпитализирована 5-летняя девочка с подозрением на ушиб грудной клетки. Родители остальных детей от госпитализации отказались.
В настоящее время следователи и сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. По окончании доследственной проверки будет принято процессуальное решение.