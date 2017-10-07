ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По решению суда за оставление места дорожно-транспортного происшествия водитель, совершивший наезд на женщину с ребёнком в Иркутске, арестован на 10 суток.

Трагедия произошла 5 октября вечером в областном центре на улице Рабочего Штаба. Полицейские установили, что местная жительница, 1960 года рождения, вместе со своим 6-летним внуком переходила проезжую часть по пешеходному переходу и была сбита автомашиной "Хонда Одиссей". В результате дорожного инцидента женщина скончалась на месте, её внук в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу.

Известно, что в момент аварии 52-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело. Также решается вопрос об избрании задержанному на период следствия меры пресечения в виде заключения под стражу.