В Иркутске суд арестовал водителя, совершившего наезд на женщину с ребёнком
Трагедия произошла 5 октября вечером в областном центре на улице Рабочего Штаба. Полицейские установили, что местная жительница, 1960 года рождения, вместе со своим 6-летним внуком переходила проезжую часть по пешеходному переходу и была сбита автомашиной "Хонда Одиссей". В результате дорожного инцидента женщина скончалась на месте, её внук в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу.
Известно, что в момент аварии 52-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело. Также решается вопрос об избрании задержанному на период следствия меры пресечения в виде заключения под стражу.