В Ивановской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих постояльцев Пучежского дома-интерната
16.09.2017, 15:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих человек в результате пожара в доме-интернате для престарелых и инвалидов в городе Пучеже по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По предварительным данным, накануне вечером в районе 23 часов в городе Пучеже Ивановской области произошел пожар в доме-интернате для престарелых и инвалидов. При его ликвидации в фойе одного из корпусов обнаружены тела двух мужчин 1952 и 1960 года рождения. Оба являлись постояльцами учреждения. Еще четверо мужчин с признаками отравления продуктами горения были госпитализированы в медицинское учреждение.
На место незамедлительно выехала следственная группа СУ СК России по Ивановской области. В настоящее время сотрудники следственного управления работают на месте происшествия, производят его осмотр, опрос очевидцев и персонала учреждения.
На данном этапе следствием рассматриваются самые различные версии, приоритетной считается версия о неосторожном обращении с огнём. Однозначно говорить о причинах произошедшего можно будет после проведения ряда экспертиз, которые планируется назначить в ближайшее время. В рамках расследования уголовного дела следователями в обязательном порядке будет проверена своевременность проведения эвакуационных мероприятий, а также соответствие уровня обеспечения противопожарной безопасности в учреждении установленным нормам. Расследование уголовного дела продолжается.
По предварительным данным, накануне вечером в районе 23 часов в городе Пучеже Ивановской области произошел пожар в доме-интернате для престарелых и инвалидов. При его ликвидации в фойе одного из корпусов обнаружены тела двух мужчин 1952 и 1960 года рождения. Оба являлись постояльцами учреждения. Еще четверо мужчин с признаками отравления продуктами горения были госпитализированы в медицинское учреждение.
На место незамедлительно выехала следственная группа СУ СК России по Ивановской области. В настоящее время сотрудники следственного управления работают на месте происшествия, производят его осмотр, опрос очевидцев и персонала учреждения.
На данном этапе следствием рассматриваются самые различные версии, приоритетной считается версия о неосторожном обращении с огнём. Однозначно говорить о причинах произошедшего можно будет после проведения ряда экспертиз, которые планируется назначить в ближайшее время. В рамках расследования уголовного дела следователями в обязательном порядке будет проверена своевременность проведения эвакуационных мероприятий, а также соответствие уровня обеспечения противопожарной безопасности в учреждении установленным нормам. Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: Следственный комитет