ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аварийно-восстановительные работы продолжаются в Эльбрусском районе, где в результате схода селевого потока оказались отрезанными от автодорожного сообщения пять населенных пунктов и более сорока туристических объектов.

В зоне чрезвычайной ситуации силами более 480 специалистов и 60 единиц техники ведется восстановление дорожного полотна, газоснабжения, организованы воздушные мосты с населенными пунктами, решаются все вопросы жизнеобеспечения населения. Энергоснабжение, нарушенное в населённых пунктах Кабардино-Балкарии из-за схода селя, полностью восстановлено.

МЧС России продолжает наращивать группировку сил и средств, привлекаемую к ликвидации последствий ЧС. За прошедшие сутки боле 170 спасателей прибыли в зону проведения аварийно-восстановительных работ. Три группы спасателей обследовали более 85 километров берега реки Баксан.

Четырьмя вертолётами Ми-8 проводится доставка продуктов питания и предметов первой необходимости в населенные пункты, оказавшиеся отрезанными, проводится эвакуация туристов и местных жителей, пожелавших покинуть зону ЧС.