ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно поручению Министра транспорта РФ Максима Соколова представители Федерального дорожного агентства, а также подведомственного ФКУ Упрдор "Кавказ", совместно с МЧС России принимают участие в ликвидации последствий сходя селевого потока на федеральной трассе А-158 Прохладный – Баксан – Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В результате происшествия были разрушены более 10 участков трассы. Основные работы сейчас ведутся на самом сложном участке - 83-м км трассы – где фактически смыто 200 метров дорожного полотна. Здесь задействовано около 20 единиц техники и 30 специалистов. На данный момент это максимально полная группировка сил, с учётом ограниченности места для размещения людей и техники. Благодаря установленным вечером 2 сентября световым мачтам работы на объекте выполняются и в тёмное время суток.

Главная задача на данный момент – обеспечить проезд техники ко всем участкам, оказавшимся в зоне подтопления. Сразу после этого можно будет увеличить количество техники до 50 единиц. На текущий момент на участке км 83+700 дорожниками израсходовано 4 тыс. кубометров скальной породы крупной фракции, отсыпано порядка 130 метров дороги. В необходимом объёме обеспечена работа техники.

3 сентября дорожникам удалось приступить к работам на противоположной стороне промоины, образовавшейся в результате схода селевого потока.