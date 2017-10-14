ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Зеленоградском городском округе Калининградской области сотрудники МЧС России продолжают работы по ликвидации последствий подтопления приусадебных участков, расположенных в садоводческих некоммерческих товариществах.

Спасатели завершили работы по ликвидации подтопления придомовых территорий в поселках Заостровье и Грачевка. Кроме того были проведены мероприятия по укреплению мешками с песком более 60 метров береговой черты реки Медвежья. Всего использовано свыше 120 тонн песка. Дополнительно укреплены 15 метров береговой линии реки Тростянка, завезены 20 тонн песка, ведутся работы по откачке воды из мелиоративных каналов.

Оперативной группой в ходе мониторинга населённых пунктов Малиновка и Сосновка Зеленоградского городского округа выявлено всего 11 подтопленных приусадебных участков.