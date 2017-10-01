ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня утром на 102 километре автодороги "Волгоград-Элиста" произошло ДТП с пострадавшими.

По предварительной версии, участковый полиции, управляя автомобилем Хонда, допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ 2106 под управлением 56-летнего жителя Малодербетовского района.

В результате ДТП оба водителя, а также пассажир иномарки получили телесные повреждения различной степени тяжести. В настоящее время они находятся в медицинском учреждении.

По данному факту руководством МВД по Республике Калмыкия назначено проведение служебной проверки с целью установления всех обстоятельств и причин произошедшего.