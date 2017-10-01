ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Полицейские задержали 30-летнего жителя аула Кумыш, подозреваемого в убийстве 33-летнего односельчанина. Задержанный дал признательные показания.

Преступление было совершено 28 сентября в ауле Кумыш Карачаевского района. Злоумышленник пришёл в дом к потерпевшему и произвёл в него два выстрела из обреза. Мужчину доставили в больницу, где он от полученных огнестрельных ранений скончался.

Личность подозреваемого была установлена в тот же день, были проведены мероприятия по розыску и установлению его места нахождения.

Возбуждено уголовное дело.