ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Карелии 10 сентября впервые за 15 лет проходят выборы главы Республики. В регионе в 18 районах также проходят муниципальные выборы.

С 8 утра до 10 вечера по всей республике для полумиллиона избирателей будут работать 464 участковых избирательных комиссии.

В Карелии комплексы обработки избирательных бюллетеней применяются на 86 избирательных участках, преимущественно в Петрозаводске, где их 82, и ещё четыре комплекса установлены в Суоярви, где на местных выборах впервые используется система многомандатных избирательных округов. В общей сложности воспользоваться голосованием с помощью КОИБов имеют возможность чуть более 153 тысяч избирателей, что составляет примерно 29% от числа всех избирателей республики.