ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В субботу, 7 октября, из-за лесных пожаров в Кавалеровском районе Приморья введён режим ЧС муниципального уровня.

По информации краевого департамента гражданской защиты, сейчас на территории Кавалеровского района действует 13 лесных пожаров на площади почти 350 гектаров. Три пожара локализовано на площади 85,5 гектаров, всего за сутки огонь прошёл 85 гектаров лесного фонда.

"В ликвидации огня в районе принимает участие более 100 человек, задействовано почти 40 единиц техники, в том числе группа спасателей краевой поисково-спасательной службы и самолёт МЧС России", – уточнили в ведомстве.

Как сообщил глава муниципалитета Сергей Гавриков, в настоящее время угрозы населённым пунктам нет, однако очень большая задымлённость, в том числе на дорогах краевого значения.

"Мы подключили добровольцев, направили технику, в том числе тяжёлую, для прокладки заградительных полос в наиболее пожароопасных участках", – пояснил он.

Напомним, на сегодняшний день в крае действует 48 лесных пожаров на площади более одной тысячи гектаров, в тушении которых принимает участие более 300 человек, задействовано почти 100 единиц техники.

Накануне особый противопожарный режим введён в Красноармейском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Яковлевском, а также в Артёмовскм и Владивостокском городских округах.