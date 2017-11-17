ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следователями Кемерова окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 21-летнего студента одного из ВУЗов. Ему предъявлено обвинение в краже.

Ранее в кемеровскую полицию обратился 20-летний студент одного из высших учебных заведений города. Он сообщил, что у него были похищены 40 тысяч рублей, приготовленные им для оплаты обучения. В ходе опроса потерпевшего полицейские выяснили что деньги пропали из одежды, которую он положил на парту в учебной аудитории.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастен 21-летний однокурсник потерпевшего. Злоумышленник услышал, что студент собирается платить за обучение, и предположил, что деньги у него с собой. Во время занятий подозреваемый пересел на заднюю парту и вытащил наличные из кармана куртки студента. Похищенные деньги злоумышленник потратил на развлечения и оплату собственного обучения в ВУЗе.

Следствием собрана необходимая доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до 5 лет лишения свободы.