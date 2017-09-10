ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На ряде избирательных участков Кирова зафиксированы попытки выноса избирательных бюллетеней. На УИК 286 и 458 эти попытки были пресечены, а на участках 432 и 258 бюллетени всё-таки были вынесены.

Кроме того, избиратель, пришедший голосовать на участок 364 обнаружил в списках голосования прописанных у себя в доме людей, которых он не знает.

Оформлены жалобы в Кировский избирком.