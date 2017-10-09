В Кишинёве прошло заседание Консультативного совета государств - участников СНГ по защите прав потребителей
09.10.2017, 13:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 6 октября в г. Кишинёве (Республика Молдова) состоялось очередное 13-е заседание Консультативного совета государств - участников СНГ по защите прав потребителей под председательством руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
В ходе визита главного государственного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой в Республику Молдова состоялась встреча с Президентом Республики Игорем Додоном, в рамках которой были обсуждены вопросов взаимодействия стран по качеству и безопасности пищевой продукции, а также вопросы эффективной защиты прав потребителей.
В заседании Консультативного Совета приняли участие представители органов исполнительной власти, общественных организаций и объединений потребителей 7 государств-участников СНГ (Республик Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Российской Федерации), а также Грузии. В рамках повестки дня мероприятия были обсуждены текущие актуальные вопросы в области защиты прав и экономических интересов потребителей.
На заседании стороны обменялись информацией по таким актуальным вопросам, как обеспечение прав потребителей в сфере долевого строительства жилья, о механизмах эффективного информирования потребителей о свойствах товаров и услуг, о наиболее значимых событиях в области защиты прав потребителей, произошедших в период между заседаниями Совета.
В ходе обсуждения было отмечено, что в ряде государств - членах СНГ в настоящее время продолжаются реформы, направленные на поиск оптимального функционирования системы защиты прав потребителей.
В докладе Республики Молдова была представлена информация о проводимой планомерной работе по совершенствованию законодательства по защите прав потребителей в соответствии с международными нормами, развитию информирования потребителей Молдовыо своих правах и популяризации потребительских знаний.
Российская Федерация информировала участников Совета о проводимой работе по совершенствованию механизмов защиты потребителей в таких актуальных сферах, как электронная коммерция, защита социальноуязвимых потребителей, судебная защита потребителей. Особенно важным для системного развития практики осуществления защиты прав потребителей стало принятие Стратегии государственной политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей на период до 2030 года.
В ходе визита главного государственного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой в Республику Молдова состоялась встреча с Президентом Республики Игорем Додоном, в рамках которой были обсуждены вопросов взаимодействия стран по качеству и безопасности пищевой продукции, а также вопросы эффективной защиты прав потребителей.
В заседании Консультативного Совета приняли участие представители органов исполнительной власти, общественных организаций и объединений потребителей 7 государств-участников СНГ (Республик Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Российской Федерации), а также Грузии. В рамках повестки дня мероприятия были обсуждены текущие актуальные вопросы в области защиты прав и экономических интересов потребителей.
На заседании стороны обменялись информацией по таким актуальным вопросам, как обеспечение прав потребителей в сфере долевого строительства жилья, о механизмах эффективного информирования потребителей о свойствах товаров и услуг, о наиболее значимых событиях в области защиты прав потребителей, произошедших в период между заседаниями Совета.
В ходе обсуждения было отмечено, что в ряде государств - членах СНГ в настоящее время продолжаются реформы, направленные на поиск оптимального функционирования системы защиты прав потребителей.
В докладе Республики Молдова была представлена информация о проводимой планомерной работе по совершенствованию законодательства по защите прав потребителей в соответствии с международными нормами, развитию информирования потребителей Молдовыо своих правах и популяризации потребительских знаний.
Российская Федерация информировала участников Совета о проводимой работе по совершенствованию механизмов защиты потребителей в таких актуальных сферах, как электронная коммерция, защита социальноуязвимых потребителей, судебная защита потребителей. Особенно важным для системного развития практики осуществления защиты прав потребителей стало принятие Стратегии государственной политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей на период до 2030 года.
Источник: Роспотребнадзор