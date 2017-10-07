ОРЕАНАДА-НОВОСТИ. В полицию Ухты обратилась пенсионерка, 1944 года рождения. Пожилая женщина рассказала полицейским, что стала жертвой телефонных мошенников, выступающих под видом экстрасенсов.

В ходе проверки выяснилось, что 73-летняя ухтинка решила обратиться за помощью к магам, когда подумала, что на ней лежит порча или проклятие. В газете она увидела объявление об оказании экстрасенсорных услуг. В тексте говорилось, что специалисты помогут снять порчу, сглаз и решить все проблемы.

Пенсионерка позвонила по указанному телефону и озвучила свои проблемы. Экстрасенс пообещала содействие, но чтобы обряд состоялся, попросила перевести денежные средства за оказанную услугу. Ухтинка выполнила просьбу собеседницы и провела нужные процедуры.

Однако вскоре ей вновь поступил звонок от целителей, что якобы денежных средств не хватает и необходимо осуществить ещё один перевод. Желая избавиться от сглаза, доверчивая женщина перечислила деньги на указанные ей счета.

В результате общая сумма потраченных на экстрасенсов денежных средств составила 900 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ведётся следствие.