ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В полицию обратился житель Ухты, заявив, что стал жертвой интернет-мошенников.

Он пояснил, что хотел приобрести колёса для автомобиля КамАЗ. В сети интернет он зашёл на сайт магазина "Шинный опт" и связался с менеджером. В ходе разговора представитель торговой площадки попросил ухтинца оплатить покупку. При этом собеседник добавил, что денежные средства должны быть переведены не от физического лица, а от юридического.

Потерпевший прибег к помощи друга – индивидуального предпринимателя. От его лица он перевёл деньги на указанные банковские счета. Вскоре с ухтинцем вновь связался менеджер интернет-магазина и пояснил, что заказ не может быть оформлен, если на счёте менее 250 тыс. рублей, обещая после поступления средств перевести сдачу на лицевой счёт покупателя.

Заявитель перевёл недостающую сумму, но доставки товара не дождался. Более того, связь с виртуальным менеджером прекратилась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Проводится расследование.