ОРЕАНДА-НОВОСТИ Кубанская столица примет краевой чемпионат по тхэквондо. Турнир пройдёт 22 октября в Краснодаре, на малой арене Баскет-Холла.



Более 60 спортсменов со всего региона будут выявлять сильнейших в олимпийской дисциплине – тхэквондо (WTF).



– Тхэквондо (WTF) является одним из самых популярных видов единоборств в мире. Федерация включает в себя свыше 150 стран, общее количество занимающихся – более 100 млн человек, – прокомментировали в краевом министерстве физической культуры и спорта.