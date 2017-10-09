ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следователями ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю окончено расследование уголовного дела по факту мошенничества на сумму более 6 миллионов рублей.

Установлено, что экс-руководитель дополнительного офиса одного из банков, находящегося в п. Нижняя Пойма Красноярского края, используя служебное положение, переводил деньги на банковские карты умерших граждан и похищал средства. Сумма ущерба составила более 6 миллионов рублей. В отношении 32-летнего мужчины следственной частью Главного следственного управления краевой полиции возбуждено уголовное дело по частям 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.