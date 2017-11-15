ОРЕАНДА-НОВОСТИ 15 ноября и.о. министра образования Красноярского края Светлана Маковская проинспектировала строительство одной из самых крупных школ в Красноярске на 1280 мест в микрорайоне Иннокентьевский. На сегодняшний день готовность объекта составляет 85%. Завершить строительство подрядчик планирует до конца декабря текущего года. Сейчас в здании заканчиваются отделочные работы, монтируется система освещения. Как отметила Светлана Маковская, очень важно выполнить все работы качественно и в срок.



"Проект строительства этой школы включён в федеральный реестр типовой документации и определён как оптимальный в части стоимости и сроков реализации. В ближайшие три года планируется построить школы по этому проекту в микрорайонах Покровский, Пашенный, Солнечный и города Красноярска. Это позволит закрыть потребности новых, развивающихся и быстрорастущих микрорайонов города в комфортных и современных общеобразовательных местах", – рассказала Светлана Маковская.



Школа в микрорайоне Иннокентьевский станет самым крупным учебным учреждением города. Уже сейчас управление образования Красноярска занимается подбором педагогических кадров. Планируется, что в эту школу переведут часть учеников из близлежащих школ города, которые учатся во вторую смену.



Кроме того, новая школа будет оборудована для людей с ограниченными возможностями здоровья – здесь установят лифты, необходимые подъемники, предусмотрят специальный спортивный зал.



Чтобы ускорить дату открытия новой школы, процессы строительно-монтажных работ и закупки мебели, оборудования, оргтехники, а также спортивного инвентаря проходят одновременно. Для учебных кабинетов приобрели регулируемые по высоте парты, стулья, книжные шкафы, стенды для демонстрации детских работ, интерактивные доски. Для кабинетов химии, физики, биологии дополнительно приобретены комплекты электрооборудования и демонстрационные столы, для лингафонного кабинета на 13 мест – индивидуальные кабинки для учащихся, мультимедийный проектор. Для обеспечения такой комплектацией из краевого бюджета дополнительно было выделено более 25 млн рублей.



Кроме того, школу укомплектуют и оснастят современным медицинским и технологическим оборудованием, в том числе компьютерной сетью с выходом в интернет и системой видеоконференцсвязи.



Для обеспечения антитеррористической безопасности в школе планируется установить систему охранного теленаблюдения, контроля и управления доступом, охранная и тревожная сигнализация экстренной связи.



Планируется, что школа откроется до начала следующего учебного года.



Напомним, на федеральном уровне уже одобрена заявка от Красноярского края на строительство еще двух новых школ в краевом центре. За три года региону выделят более 1,4 млрд рублей. В 2018-2019 годах край получит более 716 млн рублей, которые планируется направить на строительство школы на 1280 учащихся в микрорайоне Покровский. В 2019-2020 году еще более 716 млн рублей направят на выкуп здания учебного учреждения у частных инвесторов на 1280 мест в микрорайоне Солнечный.



Отметим, что таким образом в Красноярске до 2020 года новые школы, рассчитанные на 1280 мест, появятся в микрорайонах Солнечный, Преображенский, Покровский и Солнечный. Три из них будут построены по типовому проекту.