ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 4 января возобновились работы на большинстве объектов XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске.

Так, на склонах Николаевской сопки силами 25 рабочих продолжается возведение хафпайп комплекса Академии зимних видов спорта: устройство трасс, прокладка сетей электроснабжения и монтаж опор освещения и трасс.

Строители работают и на многофункциональном спортивном комплексе "Радуга". Здесь продолжается устройство наружных и внутренних инженерных систем, ведётся внутренняя отделка здания.

На стадионе "Енисей" продолжают кровельные работы, кирпичную кладку и остекление фасада. Кроме того, ведутся отделочные работы внутри здания Дворца спорта им. И.С. Ярыгина, начался монтаж прожекторов на арене и видеоэкранов, также устанавливается вентиляционное оборудование.

На Центральном стадионе устанавливается тепловой контур здания, а также выполняются отделочные работы на первом этаже восточной трибуны. Пуско-наладочные работы системы освещения проводятся на стадионе Академии биатлона.

"Строители многих объектов в Красноярске досрочно закончили каникулы и приступили к работе на объектах Универсиады-2019, - отмечает министр строительства края Сергей Козупица. – Мы ежедневно контролируем ход работ, чтобы обеспечить ввод в эксплуатацию объектов Универсиады согласно установленных графиков".

Напомним, что во время подготовки к спортивному празднику 2019 года в Красноярске будут построены и реконструированы 34 объекта спорта, медицины, транспорта и инфраструктуры. С опережением сроков ведутся работы на таких объектах, как спортивно-тренерский блок "Снежный", Краевая клиническая больница, многофункциональный спортивный комплекс "Радуга", старт-комплекс с лыжным стадионом, лыжероллерными трассами и системами освещения и снегообразования.