ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По ходатайству следователей ОМВД России по Богучанскому району (Красноярский край) арестован мужчина, по вине которого погиб его 10-летний сын.

Инцидент произошёл ночью 3 января в посёлке Пинчуга, когда 46-летний водитель, управляя автомобилем "Субару", не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства, пассажиром которого был несовершеннолетний. Как установили полицейские, ребёнок перевозился на коленях у матери на переднем пассажирском сиденье. Автомобилем управлял отец погибшего, лишённый водительских прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП 10-летний мальчик получил тяжёлые травмы и в состоянии комы был госпитализирован в Богучанскую районную больницу, где, не приходя в сознание, скончался.

Водитель с места ДТП скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Суд удовлетворил ходатайство следователей полиции и избрал мужчине меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.