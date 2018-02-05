В Красноярском крае в 2017 году выполнен капитальный ремонт 453 многоквартирных домов
05.02.2018, 17:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Красноярском крае обсудили итоги реализации краткосрочного плана программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017 год.
В Красноярском крае обсудили итоги реализации краткосрочного плана программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017 год.
Как сообщили Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в Региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края, на днях в городе Красноярске состоялось рабочее совещание с техническими заказчиками. В мероприятии приняли участие заместитель министра строительства и ЖКХ региона Елена Цитович, генеральный директор регионального Фонда капремонта Нина Авдеева, представители Управлений капитального строительства муниципальных образований и др.
В ходе совещания его участники проанализировали выполнение краткосрочного плана вышеуказанной программы. В частности, были рассмотрены отчёты о выполнении ремонтных работ в городах Красноярске, Ачинске, Железногорске, Лесосибирске, Шарыпово, Назарово, Зеленогорске, Канске, Минусинске и Бородино.
Обращаясь к представителям подрядных организаций, генеральный директор регионального Фонда капремонта Нина Авдеева отметила необходимость тщательного изучения проектно-сметной документации перед началом проведения ремонтных работ, а также следить за качеством и сроками выполнения работ.
Согласно информации, предоставленной региональным оператором, всего в 2017 году в Красноярском крае завершены и приняты работы в 453 многоквартирных домах.
В Красноярском крае обсудили итоги реализации краткосрочного плана программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017 год.
Как сообщили Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в Региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края, на днях в городе Красноярске состоялось рабочее совещание с техническими заказчиками. В мероприятии приняли участие заместитель министра строительства и ЖКХ региона Елена Цитович, генеральный директор регионального Фонда капремонта Нина Авдеева, представители Управлений капитального строительства муниципальных образований и др.
В ходе совещания его участники проанализировали выполнение краткосрочного плана вышеуказанной программы. В частности, были рассмотрены отчёты о выполнении ремонтных работ в городах Красноярске, Ачинске, Железногорске, Лесосибирске, Шарыпово, Назарово, Зеленогорске, Канске, Минусинске и Бородино.
Обращаясь к представителям подрядных организаций, генеральный директор регионального Фонда капремонта Нина Авдеева отметила необходимость тщательного изучения проектно-сметной документации перед началом проведения ремонтных работ, а также следить за качеством и сроками выполнения работ.
Согласно информации, предоставленной региональным оператором, всего в 2017 году в Красноярском крае завершены и приняты работы в 453 многоквартирных домах.
Источник: Фонд ЖКХ