ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ежегодно сотрудники МЧС России спасают десятки животных: домашние питомцы в вентиляционных шахтах и между окнами, коровы и лошади в колодцах и канализационных люках, и даже сокол, запутавшийся в проводах. Накануне сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым приняли участие в необычной спасательной операции по оказанию помощи лошади, которая провалилась в глубокий канализационный люк заброшенной свинофермы в районе Ялты.

В службу спасения города Ялты от местного жителя поступило сообщение о том, что лошади, оказавшейся в водяной западне, требуется срочная помощь спасателей.

К месту происшествия немедленно прибыла оперативная группа и личный состав ПСЧ № 12 2-го пожарно-спасательного отряда ФПС по Республике Крым, а также ялтинский аварийно-спасательный отряд "Крым-спас".

На месте происшествия спасатели выяснили, что животное, провалившееся в канализацию глубиной 3,5 метра, отбилось от стада одной из местной конной фермы. Без привлечения специальной техники извлечь лошадь из люка было невозможно.

Во время спасательной операции специалисты соблюдали все меры предосторожности, чтобы не навредить животному и обеспечить ему максимальный комфорт.