В Крыму успешно завершилась операция по обезвреживанию донной мины весом в одну тонну
09.09.2017, 21:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Крыму успешно завершили операцию по обезвреживанию авиационной донной мины весом в 1000 кг, которая была обнаружена в акватории Чёрного моря в районе г. Феодосия.
Сообщение о том, что в воде на расстоянии около 400 м от берега находится подозрительный взрывоопасный предмет, поступило в службу спасения. На место для идентификации выехали сотрудники Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым, а также оперативная группа 4-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Крым.
В море на глубине 13 метров специалисты-пиротехники идентифицировали предмет как немецкую авиационную донную мину времен Великой Отечественной войны немецкого производства весом 1000 кг (маркировка LMB-1000).
Для проведения операции по обезвреживанию мины все городские службы города были немедленно оповещены, в том числе Феодосийский морской порт для временного приостановления движения судов в зоне обезвреживания. Для обеспечения безопасности жителей города прибрежная территория была оцеплена.
В Феодосии состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по вопросу обезвреживания опасной находки. В нём также приняли участие представители администрации города, МВД, ГИМС и Феодосийского морского порта, а также сотрудники пограничной службы.
На период проведения пиротехнических работ работниками ГИМС было создано ограничение доступа к побережью в радиусе 2-х км, а из прилегающей пляжной зоны было выведено порядка 200 отдыхающих,
«Учитывая благоприятные погодные условия и технические характеристики боеприпаса было принято решение провести операцию по уничтожению авиационной донной мины на месте её обнаружения – в воде», - уточнил начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов.
Через несколько часов авиабомба была успешно уничтожена. После подрыва проведено повторное погружение специалистов для визуального обследования дна.
К операции по разминированию было привлечено от УМВД по Республике Крым 26 человек и 5 единиц техники, от МЧС России задействовано 19 человек личного состава и 7 единиц специализированной техники, в том числе 2 плавсредства.
Сообщение о том, что в воде на расстоянии около 400 м от берега находится подозрительный взрывоопасный предмет, поступило в службу спасения. На место для идентификации выехали сотрудники Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым, а также оперативная группа 4-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Крым.
В море на глубине 13 метров специалисты-пиротехники идентифицировали предмет как немецкую авиационную донную мину времен Великой Отечественной войны немецкого производства весом 1000 кг (маркировка LMB-1000).
Для проведения операции по обезвреживанию мины все городские службы города были немедленно оповещены, в том числе Феодосийский морской порт для временного приостановления движения судов в зоне обезвреживания. Для обеспечения безопасности жителей города прибрежная территория была оцеплена.
В Феодосии состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по вопросу обезвреживания опасной находки. В нём также приняли участие представители администрации города, МВД, ГИМС и Феодосийского морского порта, а также сотрудники пограничной службы.
На период проведения пиротехнических работ работниками ГИМС было создано ограничение доступа к побережью в радиусе 2-х км, а из прилегающей пляжной зоны было выведено порядка 200 отдыхающих,
«Учитывая благоприятные погодные условия и технические характеристики боеприпаса было принято решение провести операцию по уничтожению авиационной донной мины на месте её обнаружения – в воде», - уточнил начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов.
Через несколько часов авиабомба была успешно уничтожена. После подрыва проведено повторное погружение специалистов для визуального обследования дна.
К операции по разминированию было привлечено от УМВД по Республике Крым 26 человек и 5 единиц техники, от МЧС России задействовано 19 человек личного состава и 7 единиц специализированной техники, в том числе 2 плавсредства.
Источник: http://www.mchs.gov.ru