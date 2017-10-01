В Ленобласти задержан подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней
01.10.2017, 22:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Накануне в полицию обратился 42-летний гражданин с заявлением о том, что около 16.00 в посёлке Елизаветино (Ленинградская область) злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его 8-летней дочери.
Полицейские "по горячим следам" задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в совершении указанного преступления.
Полицейские "по горячим следам" задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в совершении указанного преступления.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пстатье "насильственные действия сексуального характера".
Подозреваемый задержан. Ведётся следствие.
Источник: МВД