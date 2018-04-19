19.04.2018, 21:10
В МЧС России подвели итоги командно-штабного учения
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в МЧС России под руководством заместителя министра Павла Барышева состоялось селекторное совещание, в ходе которого были подведены итоги Всероссийского командно-штабного учения (КШУ) по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем и природными пожарами.
В КШУ были задействованы не только подразделения МЧС России, но и сотрудники Росгидромета, Минздрава, Минкомсвязи, Ростехнадзора, Росводресурсов, Минэнерго, Рослесхоза, Роспотребнадзора, пожарные формирования субъектов РФ, арендаторов и сельхозпроизводителей, специализированные лесопожарные подразделения, пожарные добровольцы и иные структуры Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), в том числе Мурманской территориальной подсистемы РСЧС, которые в случае необходимости могут быть привлечены к ликвидации последствий весеннего половодья и к тушению природных пожаров.
В ближайшее время будет подготовлен детальный анализ действий органов управления и сил РСЧС на учении.
В КШУ были задействованы не только подразделения МЧС России, но и сотрудники Росгидромета, Минздрава, Минкомсвязи, Ростехнадзора, Росводресурсов, Минэнерго, Рослесхоза, Роспотребнадзора, пожарные формирования субъектов РФ, арендаторов и сельхозпроизводителей, специализированные лесопожарные подразделения, пожарные добровольцы и иные структуры Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), в том числе Мурманской территориальной подсистемы РСЧС, которые в случае необходимости могут быть привлечены к ликвидации последствий весеннего половодья и к тушению природных пожаров.
В ближайшее время будет подготовлен детальный анализ действий органов управления и сил РСЧС на учении.
Источник: МЧС РФ