05.04.2018, 14:03
В МЧС России поступил новый самолёт-амфибия Бе-200ЧС
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На вооружение Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России поступил новый самолёт-амфибия Бе-200ЧС. В парке авиационного подразделения это уже третье воздушное судно такого типа.
Самолёт изготовили на заводе в г. Таганрог. Лётные испытания на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе он прошёл несколько дней назад и своим ходом был направлен на Восток России. Во время перелёта опытный экипаж дальневосточных лётчиков оценил работу всех навигационных систем воздушного судна, его техническое оснащение и возможности.
В Хабаровске на лётном поле по сложившейся традиции своих коллег в торжественной обстановке встречал весь личный состав авиационно-спасательного центра МЧС России. Там же был проведён обряд освещения нового воздушного судна.
"Поступивший к нам самолёт относится к новой серии. На нём установлена современная тепловизионная система отечественного производства для обнаружения термоточек. Она также может применяться для поиска пропавших людей. Кроме того, доработана специальная система пожаротушения, установлено более совершённое навигационное оборудование", - рассказал командир самолёта Бе-200ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России Олег Лапутько.
Самолёт Бе-200ЧС построен для министерства в рамках государственного контракта. Воздушное судно очень востребовано для выполнения работ по защите населённых пунктов от природных пожаров, при проведении поисково-спасательных работ, переброске сил и средств аэромобильной группировки к месту чрезвычайной ситуации.
Несмотря на то, что самолёт будет базироваться в Хабаровске, в зоне ответственности авиационно-спасательного подразделения находятся все регионы Дальнего Востока. При необходимости воздушные суда авиапарка могут быть переброшены туда, где требуется помощь. Например, в прошлом году самолёты и экипажи работали в Приморском крае, Амурской области, Республике Саха (Якутия). Также они оказывали помощь в тушении природных пожаров и защите населённых пунктов от огня в соседних регионах Сибирского федерального округа.
В 2017 году самолёты-амфибии Бе-200ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетали для ликвидации пожаров 155 раз. Экипажи вертолётов Ми-8 и Ми-26 и его авиазвеньев более 600 раз выполняли полёты с применением водосливных устройств.
На сегодняшний день на оснащении авиации МЧС России состоят 76 воздушных судов: 20 самолётов (из них 10 - Бе-200ЧС) и 56 вертолётов. В период до 2020 года планируется поступление ещё 2 самолётов Бе-200ЧС.
Самолёт изготовили на заводе в г. Таганрог. Лётные испытания на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе он прошёл несколько дней назад и своим ходом был направлен на Восток России. Во время перелёта опытный экипаж дальневосточных лётчиков оценил работу всех навигационных систем воздушного судна, его техническое оснащение и возможности.
В Хабаровске на лётном поле по сложившейся традиции своих коллег в торжественной обстановке встречал весь личный состав авиационно-спасательного центра МЧС России. Там же был проведён обряд освещения нового воздушного судна.
"Поступивший к нам самолёт относится к новой серии. На нём установлена современная тепловизионная система отечественного производства для обнаружения термоточек. Она также может применяться для поиска пропавших людей. Кроме того, доработана специальная система пожаротушения, установлено более совершённое навигационное оборудование", - рассказал командир самолёта Бе-200ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России Олег Лапутько.
Самолёт Бе-200ЧС построен для министерства в рамках государственного контракта. Воздушное судно очень востребовано для выполнения работ по защите населённых пунктов от природных пожаров, при проведении поисково-спасательных работ, переброске сил и средств аэромобильной группировки к месту чрезвычайной ситуации.
Несмотря на то, что самолёт будет базироваться в Хабаровске, в зоне ответственности авиационно-спасательного подразделения находятся все регионы Дальнего Востока. При необходимости воздушные суда авиапарка могут быть переброшены туда, где требуется помощь. Например, в прошлом году самолёты и экипажи работали в Приморском крае, Амурской области, Республике Саха (Якутия). Также они оказывали помощь в тушении природных пожаров и защите населённых пунктов от огня в соседних регионах Сибирского федерального округа.
В 2017 году самолёты-амфибии Бе-200ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетали для ликвидации пожаров 155 раз. Экипажи вертолётов Ми-8 и Ми-26 и его авиазвеньев более 600 раз выполняли полёты с применением водосливных устройств.
На сегодняшний день на оснащении авиации МЧС России состоят 76 воздушных судов: 20 самолётов (из них 10 - Бе-200ЧС) и 56 вертолётов. В период до 2020 года планируется поступление ещё 2 самолётов Бе-200ЧС.
Источник: МЧС РФ