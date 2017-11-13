В МОТ призвали к 2025 году полностью искоренить детский труд
13.11.2017, 21:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В мире насчитывается 152 миллиона работающих детей в возрасте от 5 до 17 лет. Многие из них заняты опасными видами труда. Об этом говорится в новом докладе Международной организации труда (МОТ). Его авторы призывают все государства к 2025 году полностью искоренить детский труд.
Для достижения этой цели эксперты МОТ рекомендовали укрепить нормы трудового права, гарантировать социальную защиту семей с детьми и обеспечить всеобщий доступ к бесплатному качественному образованию.
Новый доклад МОТ был представлен накануне Международной конференции по искоренению детского труда, которая стартует во вторник на этой неделе в Бразилии.
В МОТ напомнили, что Конвенция по искоренению наихудших форм детского труда запрещает привлечение детей младше 18 лет к работам, которые наносят урон их здоровью и моральному или психологическому состоянию. К таким занятиям относится работа при чрезвычайно высоких или низких температурах и труд с использованием опасных химических веществ. На сегодняшний день 99, 9 процентов всех детей в возрасте от 5 до 17 лет живут в странах, которые являются участниками этого важного договора.
Однако проблему нельзя решить лишь с помощью нормативных актов. В МОТ полагают, что необходимо, в первую очередь, изменить отношение самого общества к детскому труду.
На сегодняшний день в мире насчитывается 152 миллиона работающих детей - это каждый десятый ребёнок в мире в возрасте от 5 до 17 лет. С 2000 года наблюдалась тенденция резкого сокращения числа детей, вынужденных трудиться. Однако с 2012 по 2016 гг. оно вновь стало расти. Если такая тенденция сохранится, то к 2025 году в мире будет примерно 120 миллионов несовершеннолетних трудящихся.
Для достижения этой цели эксперты МОТ рекомендовали укрепить нормы трудового права, гарантировать социальную защиту семей с детьми и обеспечить всеобщий доступ к бесплатному качественному образованию.
Новый доклад МОТ был представлен накануне Международной конференции по искоренению детского труда, которая стартует во вторник на этой неделе в Бразилии.
В МОТ напомнили, что Конвенция по искоренению наихудших форм детского труда запрещает привлечение детей младше 18 лет к работам, которые наносят урон их здоровью и моральному или психологическому состоянию. К таким занятиям относится работа при чрезвычайно высоких или низких температурах и труд с использованием опасных химических веществ. На сегодняшний день 99, 9 процентов всех детей в возрасте от 5 до 17 лет живут в странах, которые являются участниками этого важного договора.
Однако проблему нельзя решить лишь с помощью нормативных актов. В МОТ полагают, что необходимо, в первую очередь, изменить отношение самого общества к детскому труду.
На сегодняшний день в мире насчитывается 152 миллиона работающих детей - это каждый десятый ребёнок в мире в возрасте от 5 до 17 лет. С 2000 года наблюдалась тенденция резкого сокращения числа детей, вынужденных трудиться. Однако с 2012 по 2016 гг. оно вновь стало расти. Если такая тенденция сохранится, то к 2025 году в мире будет примерно 120 миллионов несовершеннолетних трудящихся.
Источник: ООН