ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и члены Совета Безопасности напомнили, что нападения на миротворцев ООН, в соответствии с международным правом, могут расцениваться как военные преступления. В заявлении Совета Безопасности говорится, что организация и осуществление нападений на миротворцев Миссии ООН в Мали может стать основанием для санкций.

Члены Совета и глава ООН вновь заявили о своей поддержке миротворцев ООН, работающих в Мали в сотрудничестве с военнослужащими Франции. «Подобные действия лишь укрепляют решимость ООН поддержать народ Мали и правительство страны в их стремлении к миру», - подчеркивается в заявлении Антониу Гутерриша, с которым выступил его пресс-секретарь.

Двое миротворцев из Чада погибли в результате нападения на базу Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации (МИНУСМА), совершенного 5 апреля. 20 февраля там погибли четверо миротворцев из Бангладеш.

Миссия была учреждена в апреле 2013 года. Ее главные задачи: поддержка политического процесса, поддержание стабильности и защита гражданского населения. Она стала одной из самых опасных миротворческих операций. С 2013 года там погибли 155 миротворцев, причем 57 из них – из Чада.

Генеральный секретарь и члены Совбеза выразили глубокие соболезнования близким погибших и пожелали скорейшего выздоровления раненым. Они призвали власти Мали провести расследование инцидента и наказать виновных.