ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Марий-Эл, жертвами которого стали 15 человек. В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля-"лесовоза" с прицепом произошло накануне около 17.30 в районе 64-го километра автодороги Йошкар-Ола – Козьмодемьянск. 15 пассажиров микроавтобуса погибли, в том числе один подросток. Четверо пострадавших доставлены в городскую больницу города Йошкар-Олы. Среди них трое несовершеннолетних в возрасте семи, четырнадцати и семнадцати лет.



