ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках второго этапа Всероссийского конкурса "Новая идея", проводимого под эгидой Минэнерго России, состоялся круглый стол по вопросам использования беспилотных технологий в интересах топливно-энергетического комплекса.

В ходе дискуссии под председательством и.о. директора Департамента административной и законопроектной работы Министерства энергетики Российской Федерации Олега Уманца состоялось обсуждение вопросов обеспечения защищённости объектов ТЭК с использованием беспилотных технологий.

В обсуждении вопросов круглого стола приняли участие эксперты и специалисты более 40 профильных компаний ТЭК, а также производителей беспилотного оборудования, эксперты Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по обороне и безопасности, представители Минобороны России, научно-исследовательских и образовательных организаций.

Участники дискуссии отметили, что применение беспилотных систем ожидает решения не только организационно-технических проблем, но и нормативно-правового регулирования.

Уманец сообщил, что одним из основных доктринальных принципов обеспечения энергетической безопасности России считается надёжность функционирования объектов ТЭК и в этих интересах сформирована нормативно-правовая база, которая постоянно дополняется и совершенствуется.

Представитель Минэнерго добавил, что исходя из задач, поставленных перед ТЭК России, необходимо выбрать наиболее востребованные в настоящее время технологии применения беспилотных летательных аппаратов и средств противодействия несанкционированному использованию таких аппаратов.

Участники дискуссии пришли к выводу о целесообразности разработки единых подходов для принятия решений в сфере применения беспилотных летательных аппаратов и систем защиты в интересах ТЭК, создания основы для реализации программ и мероприятий в этой сфере, рассчитанных на долгосрочную перспективу.

По итогам заседания круглого стола предложено создать под эгидой Минэнерго России структуру для координации вопросов эксплуатации и применения беспилотных летательных аппаратов и систем защиты, а также образовательный Центр для подготовки специалистов соответствующего уровня и квалификации для успешного решения вопросов защищённости и обеспечения безопасной работы объектов ТЭК.