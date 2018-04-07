07.04.2018, 16:59
В Минобрнауки России подвели итоги реализации программы мегагрантов в 2017 году
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 5 апреля в Минобрнауки России состоялся Совет по грантам Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих учёных в российских образовательных организациях высшего образования, научных учреждениях, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, и государственных научных центрах Российской Федерации.
С докладом об итогах реализации программы мегагрантов в 2017 году на заседании выступила глава Минобрнауки России О.Ю. Васильева.
– Мы завершили 6-й конкурс на проведение мегагрантов, определили 35 победителей –это ведущие учёные из 12 стран мира, которые уже приступили к реализации своих проектов в 28 научных и образовательных организациях. В 2017 году у нас реализовано 107 проектов. На реализацию этих проектов из федерального бюджета было направлено более 1 миллиарда рублей. Дополнительно к этой сумме - уже из внебюджетных источников - было привлечено ещё 1,2 миллиарда. Это важно, так как показывает заинтересованность и внимание государства и общества к тем результатам, которые получают наши молодые учёные, – сказала О.Ю. Васильева.
Глава Минобрнауки России отметила, что "школы мегагрантов стали центром притяжения для науки".
– 2500 наших молодых исследователей прошли через школы мегагрантов в отчётном 2017 году, и, действительно, это центр притяжения для науки. В 2017 году было защищено 43 докторских в рамках лабораторий мегагрантов и 121 кандидатская диссертация. Ключевой вывод заключается в том, что результативность лабораторий должна оцениваться не только количеством публикаций, хотя это важно, но и результатами, связанными с подготовкой кадров, – подчеркнула О.Ю. Васильева.
В заседании также принял участие заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Г.В. Трубников. В своём выступлении он подчеркнул, что даже в процессе реализации программу нужно "совершенствовать, чтобы сделать её ещё более эффективной и привлекательной". Он отметил, что важно учитывать все замечания, возникающие в ходе работы, не допуская формального подхода и оставляя всё лучшее.
На заседании заслушали доклады приглашённых ведущих учёных (представителей организаций, на базе которых реализуются проекты) о результатах научных исследований, проводимых в рамках программы мегагрантов.
С докладом об итогах реализации программы мегагрантов в 2017 году на заседании выступила глава Минобрнауки России О.Ю. Васильева.
– Мы завершили 6-й конкурс на проведение мегагрантов, определили 35 победителей –это ведущие учёные из 12 стран мира, которые уже приступили к реализации своих проектов в 28 научных и образовательных организациях. В 2017 году у нас реализовано 107 проектов. На реализацию этих проектов из федерального бюджета было направлено более 1 миллиарда рублей. Дополнительно к этой сумме - уже из внебюджетных источников - было привлечено ещё 1,2 миллиарда. Это важно, так как показывает заинтересованность и внимание государства и общества к тем результатам, которые получают наши молодые учёные, – сказала О.Ю. Васильева.
Глава Минобрнауки России отметила, что "школы мегагрантов стали центром притяжения для науки".
– 2500 наших молодых исследователей прошли через школы мегагрантов в отчётном 2017 году, и, действительно, это центр притяжения для науки. В 2017 году было защищено 43 докторских в рамках лабораторий мегагрантов и 121 кандидатская диссертация. Ключевой вывод заключается в том, что результативность лабораторий должна оцениваться не только количеством публикаций, хотя это важно, но и результатами, связанными с подготовкой кадров, – подчеркнула О.Ю. Васильева.
В заседании также принял участие заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Г.В. Трубников. В своём выступлении он подчеркнул, что даже в процессе реализации программу нужно "совершенствовать, чтобы сделать её ещё более эффективной и привлекательной". Он отметил, что важно учитывать все замечания, возникающие в ходе работы, не допуская формального подхода и оставляя всё лучшее.
На заседании заслушали доклады приглашённых ведущих учёных (представителей организаций, на базе которых реализуются проекты) о результатах научных исследований, проводимых в рамках программы мегагрантов.
Источник: Министерство образования и науки