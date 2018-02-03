В Минобрнауки России разрабатывают меры по психологическому сопровождению образования и обеспечению безопасности школ
03.02.2018, 13:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 1 февраля в Минобрнауки России состоялось рабочее совещание под руководством заместителя Министра образования и науки Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной, на котором обсуждались вопросы повышения психологической компетентности педагогов, подготовки и переподготовки психологов образования, создания мобильных структурных подразделений, оказывающих психологическую помощь детям и их родителям в кризисных ситуациях. В рамках разрабатываемых мер будут учтены лучшие практики работы психологических служб субъектов Российской Федерации, современные научно-практические разработки учёных Российской академии образования, ведущих психологических вузов.
Кроме того, прорабатываются вопросы совершенствования системы безопасности образовательных организаций, анализируются дополнительные требования к обеспечению охраны школ, повышению компетентности сотрудников, осуществляющих охранную деятельность.
Кроме того, прорабатываются вопросы совершенствования системы безопасности образовательных организаций, анализируются дополнительные требования к обеспечению охраны школ, повышению компетентности сотрудников, осуществляющих охранную деятельность.
Источник: Минобрнауки России