В Минпромторге России обсудили вопросы поддержки выставочных мероприятий в сфере пищевого оборудования
23.02.2018, 15:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Минпромторге России состоялось совещание, посвящённое поддержке выставочных мероприятий в отрасли машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности, с участием представителей Министерства, АО "Российский экспортный центр", Ассоциации "Росспецмаш", союзов и ведущих предприятий-производителей.
На мероприятии обсуждалось состояние российского экспорта пищевого оборудования, перспективы развития, проблемы, препятствующие экспортной деятельности, а также перечень ключевых конгрессно-выставочных мероприятий и деловых миссий на период 2018-2020 годов.
Из существующих мер поддержки продвижения продукции на экспорт, которыми могут воспользоваться предприятия, выпускающие пищевое оборудование, можно выделить программы компенсации затрат, связанных с сертификацией и омологацией продукции на внешних рынках, с участием в выставочных мероприятиях, а также с транспортировкой продукции.
Итогом встречи стало решение о целесообразности поддержки следующих отраслевых выставок: в 2018 году - "Anuga FoodTec" (Германия), "IBA" (Германия), "Агропродмаш" (Россия), "Gulfood Manufacturing" (ОАЭ); в 2019 году - "Fispal Technologia" (Бразилия), "PackExpo" (США), "Агропродмаш" (Россия), "Host" (Италия), "Gulfood Manufacturing" (ОАЭ); в 2020 году - "Interpack" (Германия), "PackExpo" (США), "Агропродмаш" (Россия), "Gulfood Manufacturing" (ОАЭ).
Субсидирование возмещения части затрат, связанных с продвижением высокотехнологичной, инновационной и иной продукции и услуг на внешние рынки, осуществляется Минпромторгом России совместно с АО "Российский экспортный центр" в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2017 г. № 488.
Так, в 2017 году на сумму 11 млн рублей профинансирована организация коллективной российской экспозиции производителей упаковочного оборудования для пищевой продукции на Международной специализированной выставке упаковочных технологий, материалов и оборудования "Interpack 2017" (Германия), и на сумму 25,6 млн рублей - организация коллективной российской экспозиции на Международной выставке "Gulfood Manufacturing 2017" (ОАЭ).
Ожидается, что результатом реализации комплекса мер государственной поддержки экспорта станет увеличение поставок отечественных машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности на внешние рынки на 10% ежегодно.
На мероприятии обсуждалось состояние российского экспорта пищевого оборудования, перспективы развития, проблемы, препятствующие экспортной деятельности, а также перечень ключевых конгрессно-выставочных мероприятий и деловых миссий на период 2018-2020 годов.
Из существующих мер поддержки продвижения продукции на экспорт, которыми могут воспользоваться предприятия, выпускающие пищевое оборудование, можно выделить программы компенсации затрат, связанных с сертификацией и омологацией продукции на внешних рынках, с участием в выставочных мероприятиях, а также с транспортировкой продукции.
Итогом встречи стало решение о целесообразности поддержки следующих отраслевых выставок: в 2018 году - "Anuga FoodTec" (Германия), "IBA" (Германия), "Агропродмаш" (Россия), "Gulfood Manufacturing" (ОАЭ); в 2019 году - "Fispal Technologia" (Бразилия), "PackExpo" (США), "Агропродмаш" (Россия), "Host" (Италия), "Gulfood Manufacturing" (ОАЭ); в 2020 году - "Interpack" (Германия), "PackExpo" (США), "Агропродмаш" (Россия), "Gulfood Manufacturing" (ОАЭ).
Субсидирование возмещения части затрат, связанных с продвижением высокотехнологичной, инновационной и иной продукции и услуг на внешние рынки, осуществляется Минпромторгом России совместно с АО "Российский экспортный центр" в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2017 г. № 488.
Так, в 2017 году на сумму 11 млн рублей профинансирована организация коллективной российской экспозиции производителей упаковочного оборудования для пищевой продукции на Международной специализированной выставке упаковочных технологий, материалов и оборудования "Interpack 2017" (Германия), и на сумму 25,6 млн рублей - организация коллективной российской экспозиции на Международной выставке "Gulfood Manufacturing 2017" (ОАЭ).
Ожидается, что результатом реализации комплекса мер государственной поддержки экспорта станет увеличение поставок отечественных машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности на внешние рынки на 10% ежегодно.
Источник: Минпромторг