07.04.2018, 13:26
В Минпромторге России прошла стажировка для участников форума "Россия – страна возможностей"
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках экспертной встречи "Стратегические приоритеты российской промышленности" на форуме "Россия - страна возможностей" Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров пригласил её участников принять участие в ведомственной программе стажировки.
С 2 по 6 апреля 2018 года 24 участника форума, подавшие соответствующие заявки, прошли пятидневную стажировку в Министерстве. В рамках обучения они прослушали лекции по направлениям деятельности ведомства, в том числе, по стратегическому развитию промышленности и торговли, а также мерах поддержки предприятий. В рамках отраслевых лекций участники программы получили актуальную информацию о станкостроительной отрасли, развитии народных промыслов в стране, внутренней торговли, мерах борьбы с контрафактными товарами.
Помимо этого, стажёры встретились с директорами профильных департаментов, где в ходе оживлённых дискуссий задали интересующие вопросы.
Поездка на подведомственное отраслевое предприятие ФГУП "НАМИ", позволила участникам познакомиться с работой крупнейшего предприятия своей области, которому в этом году исполняется 100 лет.
На итоговой встрече с директором Административного департамента Сергеем Валуевым стажёры поделились впечатлениями о программе и наметили возможности дальнейшего взаимодействия с Министерством.
С 2 по 6 апреля 2018 года 24 участника форума, подавшие соответствующие заявки, прошли пятидневную стажировку в Министерстве. В рамках обучения они прослушали лекции по направлениям деятельности ведомства, в том числе, по стратегическому развитию промышленности и торговли, а также мерах поддержки предприятий. В рамках отраслевых лекций участники программы получили актуальную информацию о станкостроительной отрасли, развитии народных промыслов в стране, внутренней торговли, мерах борьбы с контрафактными товарами.
Помимо этого, стажёры встретились с директорами профильных департаментов, где в ходе оживлённых дискуссий задали интересующие вопросы.
Поездка на подведомственное отраслевое предприятие ФГУП "НАМИ", позволила участникам познакомиться с работой крупнейшего предприятия своей области, которому в этом году исполняется 100 лет.
На итоговой встрече с директором Административного департамента Сергеем Валуевым стажёры поделились впечатлениями о программе и наметили возможности дальнейшего взаимодействия с Министерством.
Источник: Минпромторг