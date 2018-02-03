В Минпромторге России стартовала зимняя стажёрская программа 2018 года
03.02.2018, 16:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации стартовала Зимняя стажёрская программа 2018 года.
44 участника, прошедшие строгий отбор были приглашены в Министерство на двухмесячную стажировку, которая продлится два месяца. В ходе программы, участники будут закреплены за кураторами, опытными сотрудниками, которые будут погружать их в специфику деятельности Министерства. Помимо работы в Департаментах, стажёрам предстоит проявить себя в деловых играх, управленческих поединках, пройти курсы лекций и тренингов.
По итогам работы и ряда оценочных мероприятий будет сформирован итоговый рейтинг лучших стажёров, которые будут включены в Молодёжный кадровый резерв Министерства.
Участниками зимней стажёрской программы Минпромторга России стали студенты старших курсов вузов Москвы и регионов.
44 участника, прошедшие строгий отбор были приглашены в Министерство на двухмесячную стажировку, которая продлится два месяца. В ходе программы, участники будут закреплены за кураторами, опытными сотрудниками, которые будут погружать их в специфику деятельности Министерства. Помимо работы в Департаментах, стажёрам предстоит проявить себя в деловых играх, управленческих поединках, пройти курсы лекций и тренингов.
По итогам работы и ряда оценочных мероприятий будет сформирован итоговый рейтинг лучших стажёров, которые будут включены в Молодёжный кадровый резерв Министерства.
Участниками зимней стажёрской программы Минпромторга России стали студенты старших курсов вузов Москвы и регионов.
Источник: Минпромторг