В Минпромторге обсудили глобальные тренды в рамках IV промышленной революции
13.11.2017, 17:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 11 ноября в Минпромторге России состоялась лекция проректора по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), лидера-соруководителя рабочей группы «Технет» НТИ, руководителя Инжинирингового центра CompMechLab СПбПУ Алексея Боровкова "IV промышленная революция. Цифровые, "Умные", Виртуальные Фабрики Будущего. Цифровые платформы. Цифровые двойники".
Со вступительным словом к лекции выступил Статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов. Он поприветствовал собравшихся, представил Алексея Боровкова.
По словам замглавы Минпромторга России «СПбГУ - ведущий ВУЗ страны, который является базовым для Министерства по всем отраслям промышленности».
Замминистра акцентировал внимание слушателей на важности и актуальности тех вопросов, которые будут подняты во время предстоящей лекции.
В своей лекции, которая продолжалась 2,5 часа, профессор СПбПУ рассказал о глобальных трендах в рамках IV промышленной революции, о темпах развития высокотехнологичных рынков передовых производственных технологий, современных подходах к проектированию (Smart Design) и производству (Smart Manufacturing). Также, Алексей Боровков затронул темы цифровой трансформации бизнес-процессов, цифровых двойников (Digital Twins), новых бизнес-моделях, эффективных для высокотехнологичной промышленности, цифровых «умных» и виртуальных фабрик будущего, а также проиллюстрировал свои слова результатами проектов, реализованных Инжиниринговым центром CompMechLab СПбПУ в различных отраслях промышленности на глобальных высокотехнологичных рынках.
Со вступительным словом к лекции выступил Статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов. Он поприветствовал собравшихся, представил Алексея Боровкова.
По словам замглавы Минпромторга России «СПбГУ - ведущий ВУЗ страны, который является базовым для Министерства по всем отраслям промышленности».
Замминистра акцентировал внимание слушателей на важности и актуальности тех вопросов, которые будут подняты во время предстоящей лекции.
В своей лекции, которая продолжалась 2,5 часа, профессор СПбПУ рассказал о глобальных трендах в рамках IV промышленной революции, о темпах развития высокотехнологичных рынков передовых производственных технологий, современных подходах к проектированию (Smart Design) и производству (Smart Manufacturing). Также, Алексей Боровков затронул темы цифровой трансформации бизнес-процессов, цифровых двойников (Digital Twins), новых бизнес-моделях, эффективных для высокотехнологичной промышленности, цифровых «умных» и виртуальных фабрик будущего, а также проиллюстрировал свои слова результатами проектов, реализованных Инжиниринговым центром CompMechLab СПбПУ в различных отраслях промышленности на глобальных высокотехнологичных рынках.
Источник: Минпромторг