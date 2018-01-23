В Минпромторге за 2017 год утверждены 12 значимых проектов в 10 приоритетных отраслевых и межотраслевых направлениях
23.01.2018, 14:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Минпромторге России состоялось итоговое заседание координационного органа проектной деятельности Минпромторга России под руководством Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова. В заседании координационного органа принял участие заместитель руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации, директор Департамента проектной деятельности Андрей Слепнёв.
В ходе мероприятия были подведены основные результаты работы в 2017 году, которые включают в себя создание комплекса элементов, необходимых для реализации проектного подхода в деятельности Минпромторга России. В своём вступительном слове Денис Мантуров рассказал, что на сегодняшний день определены 10 приоритетных отраслевых и общесистемных направлений, в рамках которых аккумулированы и прошли оценку более 120 предложений – не только от департаментов Минпромторга России, но и субъектов Российской Федерации.
По итогам анализа и отбора к настоящему моменту утверждено 12 самых значимых проектов. Со своей стороны регионы дополнили их, представив около 80 проектных предложений. Все они будут осуществляться с использованием средств госпрограмм и системных инструментов господдержки.Тем не менее, не нужно забывать, что их успех во многом будет зависеть от активности вовлечения частного капитала, -
отметил Министр.
В свою очередь, более подробно результаты работы по развитию проектной деятельности доложил замглавы Минпромторга России Алексей Беспрозванных.
В 2017 году обеспечено комплексное и системное внедрение проектной деятельности в Минпромторге России, проведено три заседания координационного органа, на которых утверждены необходимые проектные документы. Все представленные проекты направлены на создание новых типов продукции. На заседаниях соответствующих проектных комитетов были утверждены сводные планы 4 проектов, которые вошли в стадию реализации, -
подчеркнул замминистра.
Он добавил, что основным направлением деятельности в 2018 году станет запуск утверждённых проектов и мониторинг хода их реализации.
Кроме того, участники заседания рассмотрели новое проектное предложение по созданию производственного комплекса лекарственных средств полного цикла. По итогам состоявшегося обсуждения было принято решение утвердить соответствующее проектное предложение.
Ещё одним вопросом для обсуждения стал ход реализации ведомственных проектов о развитии технологической цепочки синтетических текстильных материалов на территории Российской Федерации о переходе на отечественное оборудование на предприятиях по обработке утилизации отходов на территории Российской Федерации.
Помимо этого, по итогам защиты ведомственного проекта по развитию производства нефтегазового оборудования для освоения континентального шельфа Российской Федерации был утверждён паспорт проекта и дано поручение разработать сводный план для утверждения его решением проектного комитета.
Дополнительно было отмечено, что важным аспектом стимулирования развития проектной деятельности станет материальная и нематериальная мотивация участников проектных команд.
В заключении состоялось награждение участников проектной деятельности Минпромторга России. За активное участие в реализации мероприятий по проектному управлению благодарность Минпромторга России объявлена:
директору Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Михаилу Иванову,
директору Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Евгению Корчевому,
директору Департамента металлургии и материалов Павлу Серватинскому,
директору Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Алексею Алёхину.
В ходе мероприятия были подведены основные результаты работы в 2017 году, которые включают в себя создание комплекса элементов, необходимых для реализации проектного подхода в деятельности Минпромторга России. В своём вступительном слове Денис Мантуров рассказал, что на сегодняшний день определены 10 приоритетных отраслевых и общесистемных направлений, в рамках которых аккумулированы и прошли оценку более 120 предложений – не только от департаментов Минпромторга России, но и субъектов Российской Федерации.
По итогам анализа и отбора к настоящему моменту утверждено 12 самых значимых проектов. Со своей стороны регионы дополнили их, представив около 80 проектных предложений. Все они будут осуществляться с использованием средств госпрограмм и системных инструментов господдержки.Тем не менее, не нужно забывать, что их успех во многом будет зависеть от активности вовлечения частного капитала, -
отметил Министр.
В свою очередь, более подробно результаты работы по развитию проектной деятельности доложил замглавы Минпромторга России Алексей Беспрозванных.
В 2017 году обеспечено комплексное и системное внедрение проектной деятельности в Минпромторге России, проведено три заседания координационного органа, на которых утверждены необходимые проектные документы. Все представленные проекты направлены на создание новых типов продукции. На заседаниях соответствующих проектных комитетов были утверждены сводные планы 4 проектов, которые вошли в стадию реализации, -
подчеркнул замминистра.
Он добавил, что основным направлением деятельности в 2018 году станет запуск утверждённых проектов и мониторинг хода их реализации.
Кроме того, участники заседания рассмотрели новое проектное предложение по созданию производственного комплекса лекарственных средств полного цикла. По итогам состоявшегося обсуждения было принято решение утвердить соответствующее проектное предложение.
Ещё одним вопросом для обсуждения стал ход реализации ведомственных проектов о развитии технологической цепочки синтетических текстильных материалов на территории Российской Федерации о переходе на отечественное оборудование на предприятиях по обработке утилизации отходов на территории Российской Федерации.
Помимо этого, по итогам защиты ведомственного проекта по развитию производства нефтегазового оборудования для освоения континентального шельфа Российской Федерации был утверждён паспорт проекта и дано поручение разработать сводный план для утверждения его решением проектного комитета.
Дополнительно было отмечено, что важным аспектом стимулирования развития проектной деятельности станет материальная и нематериальная мотивация участников проектных команд.
В заключении состоялось награждение участников проектной деятельности Минпромторга России. За активное участие в реализации мероприятий по проектному управлению благодарность Минпромторга России объявлена:
директору Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Михаилу Иванову,
директору Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Евгению Корчевому,
директору Департамента металлургии и материалов Павлу Серватинскому,
директору Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Алексею Алёхину.
Источник: Минпромторг