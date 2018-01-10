ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Накануне первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов провёл оперативное совещание с заместителями министра, руководителем Россельхознадзора и директорами департаментов Минсельхоза России.

"Перед нами стоит серьёзная задача – не только сохранить набранный темп развития аграрной отрасли, но обеспечить условия для его дальнейшего роста. Среди первоочередных задач – поддержка фермерского движения, повышение эффективности грантовой поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств, создание благоприятных условий для переоснащения АПК современной техникой, обеспечение доступности для сельхозпроизводителей льготных кредитов и многое другое", - сообщил Хатуов.

Участники совещания обсудили ход посевной кампании в стране. Так, прогноз сева озимых культур под урожай 2018 года составляет 17,4 млн га, что соответствует уровню прошлого года.

В целом по территории России, по данным Росгидромета, озимые зерновые культуры находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии на площади 16,24 млн га (95% от общей посевной площади).

На оперативном совещании Хатуов сообщил о предстоящей командировке специалистов Минсельхоза России в Вологодскую область. Возглавляемая первым замминистра рабочая группа, выполняя поручение министра сельского хозяйства Александра Ткачёва, посетит предприятия по производству и переработке льна. Во время посещения объектов АПК участники рабочей группы проанализируют текущую ситуацию в льноводческой отрасли региона. Вопросы развития сельского хозяйства региона обсудят на расширенном совещании в Вологде, которое пройдёт под председательством Хатуова.

Решения, выработанные по итогам поездки, будут включены в программу реновации льняной отрасли регионов Нечерноземья.