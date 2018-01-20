В Минстрое планируют утвердить критерии аналогичности объекта капстроительства
20.01.2018, 15:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На официальном портале российского правительства появился проект приказа министерства строительства России, которым предлагается установить критерии, основываясь на которых будет определяться аналогичность проектов объекта капитального строительства с другим объектом капитального строительства, относительно которого разработаны проектные документы повторного использования, признанные экономически эффективными.
Данные критерии важны для того, чтобы иметь возможность определить аналогичность проектируемых объектов, относящихся к капитальному строительству. Это позволит в установленном порядке использовать повторно экономически эффективную проектную документацию.
Из документа, размещённого на rеgulation.gov.ru, можно узнать, что аналогичным проектируемый объект признаётся тогда, когда:
1) назначение нового объекта соответствует назначению того объекта, на который разработана экономически эффективный проект повторного использования;
2) мощность нового объекта капстроительства в целом соответствует мощности другого объекта с экономически эффективной проектной документацией. При этом допускается отклонение средних значений, не превышающее 10%;
3) принципиальные (ключевые) архитектурно-художественные, конструктивные, технологические, объёмно-планировочные решения объекта соответствуют готовым решениям по объекту с проектом повторного использования;
4) площадь/протяжённость двух объектов капитального строительства аналогична. Допустимое отклонение среднего значения составляет не больше 10%;
5) территория будущего строительства объекта соответствует территории объекта с экономически эффективной, повторно используемой проектной документацией в отношении климата, интенсивности сейсмических воздействий, втровой и снеговой нагрузки.
Данные критерии важны для того, чтобы иметь возможность определить аналогичность проектируемых объектов, относящихся к капитальному строительству. Это позволит в установленном порядке использовать повторно экономически эффективную проектную документацию.
Из документа, размещённого на rеgulation.gov.ru, можно узнать, что аналогичным проектируемый объект признаётся тогда, когда:
1) назначение нового объекта соответствует назначению того объекта, на который разработана экономически эффективный проект повторного использования;
2) мощность нового объекта капстроительства в целом соответствует мощности другого объекта с экономически эффективной проектной документацией. При этом допускается отклонение средних значений, не превышающее 10%;
3) принципиальные (ключевые) архитектурно-художественные, конструктивные, технологические, объёмно-планировочные решения объекта соответствуют готовым решениям по объекту с проектом повторного использования;
4) площадь/протяжённость двух объектов капитального строительства аналогична. Допустимое отклонение среднего значения составляет не больше 10%;
5) территория будущего строительства объекта соответствует территории объекта с экономически эффективной, повторно используемой проектной документацией в отношении климата, интенсивности сейсмических воздействий, втровой и снеговой нагрузки.
Источник: Олимпстрой