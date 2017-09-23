В Мирном началось заседание Наблюдательного совета АК "Алроса"
23.09.2017, 08:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 23 сентября в Мирном началось заседание Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО) под председательством министра финансов Российской Федерации, председателя Наблюдательного совета компании Антона Силуанова. В мероприятии принимает участие глава Якутии Егор Борисов и президент АК "АЛРОСА" Сергей Иванов.
Начиная заседание, Антон Силуанов отметил, что в повестку включено 11 вопросов. В первую очередь будут рассмотрены предварительные результаты анализа причин и мероприятий по ликвидации последствий аварии на руднике "Мир" Мирнинского горно-обогатительного комбината. "Заслушаем предварительные выводы, наметим план дальнейшей работы для предотвращения аварий в будущем", - сказал Антон Силуанов.
С информацией об обстоятельствах аварии и предварительных итогах выступил первый вице-президент - исполнительный директор компании Игорь Соболев. Напомним, расследование причин техногенной аварии на руднике "Мир" продолжает комиссия Ростехнадзора. Также для изучения причин аварии АК "АЛРОСА" привлекла независимого зарубежного аудитора.
В первой половине дня Антон Силуанов, Егор Борисов и Сергей Иванов возложили цветы к Мемориальной плите, посвящённой восьми шахтёрам рудника "Мир", которых не удалось спасти. Также они посетили социальные объекты столицы алмазного края.
Начиная заседание, Антон Силуанов отметил, что в повестку включено 11 вопросов. В первую очередь будут рассмотрены предварительные результаты анализа причин и мероприятий по ликвидации последствий аварии на руднике "Мир" Мирнинского горно-обогатительного комбината. "Заслушаем предварительные выводы, наметим план дальнейшей работы для предотвращения аварий в будущем", - сказал Антон Силуанов.
С информацией об обстоятельствах аварии и предварительных итогах выступил первый вице-президент - исполнительный директор компании Игорь Соболев. Напомним, расследование причин техногенной аварии на руднике "Мир" продолжает комиссия Ростехнадзора. Также для изучения причин аварии АК "АЛРОСА" привлекла независимого зарубежного аудитора.
В первой половине дня Антон Силуанов, Егор Борисов и Сергей Иванов возложили цветы к Мемориальной плите, посвящённой восьми шахтёрам рудника "Мир", которых не удалось спасти. Также они посетили социальные объекты столицы алмазного края.
Источник: Правительство Республики Саха (Якутия)