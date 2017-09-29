В Московском дворце пионеров пройдёт детский фестиваль науки
29.09.2017, 17:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Детский фестиваль науки на Воробьёвых горах пройдёт в Московском дворце пионеров. Посетителей ожидают встречи с людьми, увлечёнными наукой и техникой. Юных гостей познакомят с законами природы, физики и химии. Дети также смогут попробовать себя в роли конструктора, робототехника и моделиста.
В программе - показательные запуски ракет и авиамоделей, демонстрация проектов победителей XIII Международной выставки юных изобретателей, которая прошла в июле в Японии.
Любители науки смогут порешать головоломки, принять участие в сеансах научного лектория и мастер-классах ведущих вузов Москвы. В рамках фестиваля пройдут шоу-программы «Увлекательные эксперименты», «Бастион науки», Maker-show, «Московское центральное кольцо: вчера, сегодня, завтра» и футбольный матч роботов.
Источник: Официальный сайт мэра Москвы