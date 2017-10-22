В Московской области оглашен приговор 30-летнему местному жителю избившему врача в больнице города Орехово-Зуево
22.10.2017, 22:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Собранные следственными органами Следственного комитета России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 30-летнему местному жителю Алексею Мироненко. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
Следствием и судом установлено, что 30 августа 2016 года в центральную районную больницу города Орехово-Зуево на приём к лаборанту-рентгенологу пришла пациентка. Якобы возмутившись тем, что её не пропускают без очереди, женщина позвала в медицинский кабинет брата, который избил врача в результате чего последний получил различные телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.
Приговором суда Алексей Мироненко признан виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ему назначено наказание в виде 2-х лет ограничения свободы. Судом также удовлетворён гражданский иск потерпевшего на 90 тысяч рублей.
Следствием и судом установлено, что 30 августа 2016 года в центральную районную больницу города Орехово-Зуево на приём к лаборанту-рентгенологу пришла пациентка. Якобы возмутившись тем, что её не пропускают без очереди, женщина позвала в медицинский кабинет брата, который избил врача в результате чего последний получил различные телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.
Приговором суда Алексей Мироненко признан виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ему назначено наказание в виде 2-х лет ограничения свободы. Судом также удовлетворён гражданский иск потерпевшего на 90 тысяч рублей.
Источник: Следственный комитет