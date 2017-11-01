В Москве экс-полицейский признан виновным в получении взятки
01.11.2017, 15:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Собранные ГСУ СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего сотрудника Главного управления уголовного розыска МВД России Вадима Шавлохова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Следствием и судом установлено, что в июле 2013 года Шавлохов, состоявший в должности оперуполномоченного, превысив свои должностные полномочия, передал участникам преступного сообщества под руководством Аслана Гагиева копию служебного документа. За указанную услугу Шавлохов получил денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов США.
Передача Шавлоховым указанных сведений значительно усложнила ход расследования уголовного дела в отношении участников преступного сообщества.
Преступное сообщество, созданное и возглавляемое Асланом Гагиевым, начало свою криминальную деятельность не позднее 2004 года и насчитывало более 50 участников.
Приговором суда Шавлохову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в колонии строгого режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года.
Следствием и судом установлено, что в июле 2013 года Шавлохов, состоявший в должности оперуполномоченного, превысив свои должностные полномочия, передал участникам преступного сообщества под руководством Аслана Гагиева копию служебного документа. За указанную услугу Шавлохов получил денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов США.
Передача Шавлоховым указанных сведений значительно усложнила ход расследования уголовного дела в отношении участников преступного сообщества.
Преступное сообщество, созданное и возглавляемое Асланом Гагиевым, начало свою криминальную деятельность не позднее 2004 года и насчитывало более 50 участников.
Приговором суда Шавлохову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в колонии строгого режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года.
Источник: Следственный комитет